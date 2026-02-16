Algeria, Cina, Eritrea: i nuovi viaggi culturali Shiruq by Mappamondo

Mappamondo lancia una articolata programmazione con la nuova brochure dedicata ai viaggi culturali Shiruq by Mappamondo, in programma fino ad ottobre 2026. In arrivo nelle agenzie di viaggi, la raccolta è già sfogliabile online sul sito dell’operatore, in una veste grafica particolarmente elegante e volta a sottolineare l’alto valore culturale delle proposte.

28 pagine che includono proposte di viaggio con accompagnatori esperti in Cina, India, Algeria, Nepal, Giordania, Senegal, Mauritania, Cambogia, Arabia Saudita, Eritrea, Uzbekistan, Azerbaijan, Bhutan, Mongolia, Turchia, Armenia e Paesi Baltici.

Dalle minoranze etniche dello Yunnan al Festival di Hemis in Ladakh, dalle leggende del Sahel alle dune cantanti di Khongor in Mongolia, dai monasteri himalaiani alle sperdute oasi del Sahara, passando per antiche vie carovaniere, cittadelle di pietra e arcipelaghi incontaminati: i tour puntano sull’avere un contatto profondo con i popoli e le culture che si incontreranno nel corso degli itinerari.

Le destinazioni che spiccano

Nei nuovi programmi uno spazio importante è dedicato all’Algeria, destinazione che ha visto recentemente anche l’organizzazione di un fam-trip che ha permesso ad una selezionata cerchia di agenzie di viaggio di scoprirne la bellezza.

È un’Algeria in 3 itinerari, ciascuno con un taglio differente: c’è la partenza del 2 agosto che conduce alla scoperta dei tesori archeologici e naturalistici del Paese, spingendosi fino ad Orano, LeChlef e Tlemcen, quella del 18 settembre tra le dune e le oasi del Grand Erg occidentale, ed infine il programma che partirà il 18 ottobre con trekking sull’altopiano del Tassili.

Anche per il viaggio in Cina “I tesori classici della terra di giada” con tappe a Pechino, nello Shanxi, a XI’An e Shanghai, l’operatore ha programmato 3 partenze, il 18 maggio, il 17 agosto e il 12 ottobre, per rispondere ad una domanda sensibilmente in crescita da parte del mercato italiano.

Da segnalare infine, in partenza l'8 ottobre, il tour “Sguardo tra le pieghe del tempo” per conoscere l'Eritrea visitando Asmara, Keren, Massawa e dormendo in tenda nell'Arcipelago delle Dahlak. Un viaggio tra eredità italiana, tradizioni tigrine e influenze arabe, alla scoperta di siti axumiti, architetture Unesco della capitale, spiagge deserte e un mare incontaminato.