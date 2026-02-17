Club del Sole cresce sul Lago di Garda con Le Palme Lazise Family Collection

Club del Sole si espande sul Lago di Garda. L’operatore ha preso in gestione Le Palme Lazise Family Collection, attraverso un accordo di affitto d’azienda di lungo periodo.

Club del Sole affiancherà così l’indirizzo - che aprirà al pubblico il prossimo 23 marzo - in un percorso strutturato di valorizzazione, riqualificazione e crescita sostenibile.

“Le Palme Lazise rappresenta in modo chiaro la traiettoria di sviluppo di Club del Sole”, spiega Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole. “È molto di più una singola operazione: è l’espressione di un modello strutturale pensato per crescere insieme ai territori e alle famiglie imprenditoriali. Mettiamo a disposizione capitali, competenze industriali e, naturalmente, visione strategica e profonda conoscenza del settore per valorizzare asset con grande potenziale e costruire valore nel tempo.”

“Abbiamo scelto Club del Sole - aggiunge Enrico Olivieri, proprietario della struttura (assistito da Mediolanum Investment Banking in qualità di advisor finanziario) -, perché rappresenta un partner industriale solido, capace di valorizzare il Villaggio rispettandone la storia e proiettandolo verso il futuro”.

La struttura interpreta la promessa Full Life Holidays di Club del Sole attraverso un’offerta pensata per rispondere in modo flessibile alle esigenze delle famiglie, unendo comfort, libertà e qualità dei servizi in un contesto naturale e territoriale di grande valore.

In linea con il cluster Family Collection del Gruppo, il Villaggio si distinguerà per un’ampia gamma di servizi dedicati alle famiglie – animazione, strutture sportive, parco acquatico, ristorazione interna – e per la varietà delle soluzioni abitative disponibili – dagli appartamenti alle piazzole camping, dalle Lodge agli chalet in legno - pensate per adattarsi a nuclei familiari e stili di vacanza diversi.