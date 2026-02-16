Carnevale, due milioni di turisti in tutta Italia

Anche il Carnevale si conferma uno dei principali appuntamenti fuori stagione turistica, ma dal buon volano economico. Turisti, dolci tipici e maschere muovono oltre 1,5 miliardi di euro. A stimarlo un’indagine Cna che indica come, da giovedì scorso a domani, martedì grasso, saranno attesi quasi 2 milioni di visitatori nelle principali città da sfilata, con un giro d’affari che supera i 500 milioni di euro per i pernottamenti.

Cresce, secondo stime, la presenza di turisti stranieri che rappresenterà, in molte località, oltre la metà degli arrivi. Con un movimento economico stimato di oltre 200 milioni di euro, Venezia rimane la meta principale. A seguire Viareggio, che vale circa 80 milioni di euro, Ivrea, Fano, Putignano, Cento, Acireale, Sciacca, Sappada e Mamoiada. Circa 900 milioni verranno spesi in ristorazione e dolci tipici, mentre è di 100 milioni il giro di affari delle maschere.