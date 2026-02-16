Incidente ferroviario in Svizzera, gli aggiornamenti

Potrebbe protrarsi fino al pomeriggio di domani, 17 febbraio, lo stop alla circolazione dei treni disposto sulla linea svizzera Frutigen-Brig, dopo l’incidente ferroviario avvenuto questa mattina. Una valanga ha causato il deragliamento di un treno regionale con 80 passeggeri nei pressi di Hohtenn, nel Canton Vallese.

Secondo quanto riferito dalla polizia vallese, ci sarebbero diversi feriti e 30 persone sono state fatte evacuare.

Mentre sono in corso le operazioni di soccorso, secondo quanto si apprende da SkyTg24, le Ferrovie federali svizzere (Ffs) hanno attivato un servizio di bus sostitutivi per garantire l’operatività nel tratto interessato dall’incidente.