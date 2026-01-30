Un travel planner avanzato, una gestione del carrello ottimizzata con status bar in tempo reale e un sistema di navigazione semplificato. Sono queste alcune delle novità della nuova release del sito di Naar Bespoke Travel dedicato alle agenzie di viaggi, online da ieri. “Il nuovo sito - si legge nella nota del tour operator - non rappresenta solo un aggiornamento estetico, ma un’evoluzione strategica volta a semplificare ogni fase della navigazione”.

Tra le principali novità, la nuova navigazione, con una home page e un menu semplificato pensato per ridurre i tempi di ricerca. E ancora, l’interfaccia itinerari e il travel planner, che consentono di organizzare i viaggi con una logica più immediata e coinvolgente.

Ad essere modificato, ovviamente, è stato anche il design, con “un look fresco e contemporaneo che non trascura la praticità - riporta ancora la nota -. La pagina del carrello è stata completamente rinnovata con l’introduzione di un menu verticale e una barra di stato del viaggio, garantendo massima trasparenza e controllo durante il processo di prenotazione”.

“Il nostro team ha lavorato con dedizione per rendere ancora una volta la nostra piattaforma più performante e funzionale con l’obiettivo di assicurare alle nostre agenzie partners il miglior supporto tecnologico; eccellenza del servizio non solo nel prodotto ma anche nella tecnologia sono le fondamenta della nostra strategia - commenta Frederic Naar, fondatore e presidente del tour operator paneuropeo - Siamo impazienti di mostrare ai nostri utenti come queste innovazioni renderanno la pianificazione dei loro viaggi più semplice e piacevole”.