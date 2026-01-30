Gnv accoglie in flotta la nuova Gnv Aurora

Gnv Aurora entra nella flotta Gnv. La compagnia di navigazione ha preso in consegna ieri, presso il cantiere navale Guangzhou Shipyard International in Cina, la seconda unità alimentata a Gnl.
La nave partirà a breve per il Mediterraneo e, una volta completati gli allestimenti finali, entrerà in servizio a inizio aprile, operando sul mercato nazionale sulla rotta Genova–Palermo con cadenza giornaliera.
Con una stazza lorda di circa 53.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di crociera di 25 nodi, Gnv Aurora potrà ospitare oltre 1.700 passeggeri in 426 cabine e trasportare fino a 2.780 metri lineari di carico.
Con Gnv Aurora, la compagnia sfoggia per la prima volta una livrea inedita, con una foglia verde a simboleggiare il percorso di sostenibilità intrapreso negli ultimi anni, che ha portato all’ingresso in flotta di nuove navi alimentate a Gnl e alla predisposizione al cold ironing.
Come la gemella Gnv Virgo, Gnv Aurora è caratterizzata da elevati standard ambientali, che consentiranno una riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 50% per carico trasportabile rispetto alle unità di precedente generazione.
Remo Vangelista