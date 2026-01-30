Glamour rilancia: tre nuovi destination manager nel team

Glamour rilancia con una nuova squadra di destination manager. L’operatore, dopo una profonda ristrutturazione del portfolio prodotti, una mirata ricostruzione delle partnership strategiche su oltre 20 destinazioni worldwide e un importante investimento nell’innovazione tecnologica, si rafforza con un team chiamato a guidare lo sviluppo prodotto.

“Glamour sta crescendo in ogni reparto e l’area prodotto raggiunge oggi un traguardo fondamentale: affiancare al lavoro sul prodotto stesso persone qualitativamente e strategicamente in grado di sostenere l’ambizioso piano aziendale avviato negli ultimi due anni” spiega Nicola Bonacchi, direttore generale del t.o.

Accanto a Silvia Failli, da anni punto di riferimento per Africa e Oceano Indiano, entrano in squadra tre nuove figure strategiche che segnano un ulteriore salto di qualità nell’organizzazione prodotto di Glamour. Tra le new entry Susanna Sorci, destination manager per Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi, nata e cresciuta professionalmente in Go America. La sua missione sarà quella di consolidare i capisaldi storici del prodotto Glamour affiancandoli a un lavoro di rilancio su aree più specialistiche e su nuove nicchie ad alto potenziale. Entra inoltre Cristina Nannini, che assume la responsabilità dell’area Oriente, con un focus particolare su Thailandia e Giappone. Completa il quadro Martina Lorenzini che, già destination manager per Dubai e Medio Oriente, amplia ora il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità di Maldive e Sri Lanka.

“Presentiamo una squadra giovane, dinamica e perfettamente in linea con il concetto evoluto di destination manager: professionisti immersi nelle destinazioni, attenti al mercato e alle sue esigenze, con uno sguardo sempre rivolto agli sviluppi tecnologici - aggiunge Emmer Guerra, destination director di Glamour -. Un passo avanti decisivo che ci permette di affrontare con occhi nuovi un’attività di tour operating che oggi richiede un cambio netto di approccio e mentalità”.