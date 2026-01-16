Glamour, due nuovi ingressi nel team commerciale del Centro-Nord Italia

Glamour potenzia il presidio commerciale nel Centro-Nord Italia. Il tour operator toscano annuncia l’ingresso di due nuove figure, nell’ambito di un percorso di rafforzamento della rete vendita volto a sostenere la crescita aziendale, consolidare la presenza sul territorio e a offrire un supporto più qualificato a partner e clienti.

Si tratta di Stefano Voliani, nuovo responsabile vendite per la Liguria (province di Genova e La Spezia) e per parte della Toscana; e di Francesca Alladio, che assume l’incarico di responsabile vendite del Piemonte e della Liguria (province di Savona e Imperia).

“Il rafforzamento della nostra struttura vendita è un passo fondamentale per sostenere la crescita e la visione strategica dell’azienda”, spiega Marco Depascale, direttore vendite di Glamour. “Siamo certi che l’esperienza, l’energia e l’orientamento al risultato di queste nuove risorse saranno elementi chiave per raggiungere nuovi traguardi, consolidare rapporti e creare opportunità, portando valore aggiunto a partner e clienti.”