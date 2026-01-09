Al via la formazione itinerante “Glamour Connect On Tour”

Glamour annuncia il “Glamour Connect On Tour”, un nuovo format itinerante di incontri formativi e di confronto diretto, pensato per rafforzare il dialogo con gli agenti di viaggi sul territorio, condividere visioni ed esperienze e costruire insieme il futuro della distribuzione turistica, mettendo al centro la relazione con le agenzie.

“Raccontiamo chi siamo, come lavoriamo e dove stiamo andando, condividendo in modo trasparente la nostra visione e il nostro mondo. Ma soprattutto chiediamo ai responsabili di prodotto Glamour di confrontarsi con le agenzie direttamente per capire cosa funziona davvero in uno scenario così straordinariamente volubile e multicanale, cosa si può migliorare, quali nuovi trend sono veramente utili alla filiera organizzata del travel e come svilupparli al meglio. Perché il valore di questo progetto nasce più che dal classico racconto di sé, dall’ascolto e dal confronto diretto con chi ogni giorno lavora sul mercato” afferma Emmer Guerra, destination director di Glamour.

Quali città per il roadshow

Ogni tappa prevede una giornata strutturata ma dinamica, con momenti di formazione, networking e dialogo diretto. La prima tranche di “Glamour Connect On Tour” toccherà: Milano, Torino, Varese, Brescia, Padova, Treviso, Modena, Ravenna, Cesana e Firenze, Il progetto poi proseguirà nei mesi successivi con nuove tappe in tutta Italia, tra cui Verona, Bergamo, Roma, Napoli, Bari, Lecce, Perugia, Siena, Grosseto e molte altre città.