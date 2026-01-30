Roma: i grandi eventi sono motore di attrattività

I grandi eventi si confermano un potente motore di attrattività turistica ma anche un fattore di qualità urbana per i cittadini. Tra il 2022 e il 2024, i soli eventi musicali hanno generato in Italia 2,52 miliardi di euro, di cui il 43% a Roma, con un impatto sul Pil pari a 1,35 miliardi. A questi si aggiungono 1,8 miliardi di spesa extrabiglietto tra ristorazione, hotel, shopping e trasporti.

Dati che trovano conferma nelle ricerche SWG e TEHA Group presentate in Campidoglio all’evento “Roma Città dei Grandi Eventi”. “Oltre 7 romani su 10 li considerano un’occasione di crescita - spiega Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi e al Turismo -. L’84% li vede come leva per i giovani, l’83% per i turisti e il 77% per nuovi imprenditori”. Il 75% dei cittadini ha partecipato ad almeno un grande evento nell’ultimo triennio, quota che sale all’85% tra gli under 35.