Un nuovo volo diretto da Toronto-Montreal su Palermo. È questa l’intesa fra il capoluogo siciliano e Air Canada che è stata stretta nel corso di Road to True New York.

La programmazione della tratta, sulla quale la Gesap sta giocando un ruolo importante, potrebbe concretizzarsi entro agosto per renderla operativa a partire dalla stagione invernale 2026-2027: un accesso diretto ai viaggiatori dal Canada al capoluogo siciliano per rispondere alla crescente domanda di collegamenti tra la Sicilia e i principali mercati turistici internazionali.

L'avvio dell'intesa per portare Air Canada a Palermo, dopo la tratta già attiva su Catania, punta a consolidare i rapporti fra la Sicilia e il Canada, valorizzando le relazioni culturali che accomunano le due comunità.

“L'obiettivo dell'amministrazione comunale – dice l’assessore al Turismo Alessandro Anello - è incrementare non solo i flussi turistici, ma offrire anche nuove opportunità di sviluppo economico alle imprese palermitane che guardano al mercato canadese e nordamericano. In questa direzione la nuova tratta con Air Canada, oltre ai collegamenti diretti New York - Palermo già in essere con United Airlines e Neos, segnerebbe un ulteriore passo in avanti nel posizionamento di Palermo come meta internazionale di riferimento per il segmento del turismo alto spendente”.