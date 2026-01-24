Civitatis, il fondatore Alberto Gutiérrez punta “allo spazio”

Alberto Gutiérrez, fondatore di Civitatis, è rientrato sulla Terra dopo aver partecipato alla missione NS-38 di Blue Origin. Con questo volo suborbitale a bordo della capsula New Shepard, l’imprenditore diventa ufficialmente il quarto spagnolo a raggiungere lo spazio. Un viaggio davvero insolito, che il ceo Andrés Spitzer ha commentato così: “Sulla Terra siamo già leader nell’aiutare i viaggiatori a scoprire il mondo; ora, con questa nuova avventura del nostro fondatore Alberto, dimostriamo che lo spirito di Civitatis non ha confini”.

La missione è decollata dal Launch Site One, nel Texas occidentale. Durante il volo, i membri della NS-38 hanno sperimentato diversi minuti di microgravità e hanno potuto osservare la curvatura terrestre attraverso una delle finestre più grandi della storia spaziale, prima di atterrare in sicurezza nel deserto grazie a una discesa controllata con paracadute.

Alberto Gutiérrez, oltre che come imprenditore, è riconosciuto come esploratore instancabile, la cui curiosità è stata il motore principale dell’espansione di Civitatis. Ha ceduto il ruolo di ceo dell’azienda alla fine dello scorso anno per concentrarsi su compiti strategici all’interno del consiglio di amministrazione.

Civitatis e lo spazio

Nel suo portfolio di attività, la stessa Civitatis offre una serie di esperienze dedicate agli appassionati di spazio. Ad esempio, negli Stati Uniti, il tour panoramico delle strutture da cui vengono controllate le missioni allo Johnson Space Center (Houston) oppure l’ingresso al complesso di lancio Kennedy Space Center in Florida. In Spagna, invece, è disponibile la visita guidata a uno dei telescopi solari più avanzati del mondo all’Osservatorio del Teide a Tenerife.