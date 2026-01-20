Civitatis: nuova app per ridefinire la pianificazione dei viaggiatori

Una nuova app e previsioni di crescita sostenuta per il 2026: sono questi i cardini con cui Civitatis si presenta a Fitur, la fiera internazionale del turismo che si tiene a Madrid. Uno strumento digitale che è stato sviluppato con un obiettivo chiaro: ridefinire il modo in cui i viaggiatori pianificano, vivono e ricordano i loro viaggi, trasformandosi in un autentico compagno di viaggio, centrato sul viaggiatore e sull’intero percorso.

“Il lancio della nostra nuova app rappresenta un punto di svolta per Civitatis, ponendo basi tecnologiche e concettuali solide a supporto della nostra crescita – spiega il ceo Andrés Spitzer -, rafforzando la nostra posizione come punto di riferimento nelle esperienze in destinazione e migliorando la connessione tra offerta e domanda. Riflette la nostra ambizione di crescere a livello globale mettendo il viaggiatore e il viaggio al centro, utilizzando la tecnologia per migliorare davvero il modo in cui le persone vivono i loro viaggi”.

All’interno della nuova app, Civitatis introdurrà progressivamente un innovativo pianificatore di viaggio e una visione integrata dell’itinerario, che aiuterà i viaggiatori a scoprire attività, punti di interesse, ristoranti, trasferimenti ed esperienze complementari che si integrano in modo naturale con il loro itinerario e contesto di viaggio. “La nostra missione è trasformare il modo di viaggiare: ispirare, organizzare e accompagnare le persone in ogni fase del viaggio, tutto in un unico luogo”, conclude Spitzer.