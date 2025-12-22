Cambia la leadership in Civitatis. Il fondatore e ceo Alberto Gutiérrez lascerà il suo ruolo esecutivo e nominerà Andrés Spitzer, attualmente chief product and technology officer, nuovo amministratore delegato a partire dal 1° gennaio.

“Sono onorato di assumere questo ruolo e di costruire sulle incredibili fondamenta gettate da Alberto – spiega Andrés Spitzer, ceo entrante -. Civitatis è una perla rara nel mondo della tecnologia: redditizia, in crescita e amata da clienti e partner. Il mio obiettivo sarà sfruttare la nostra tecnologia e le nostre capacità di prodotto per accelerare il nostro ecosistema, offrendo ancora più valore ai nostri viaggiatori, alle agenzie di viaggio e ai fornitori.”

Questa transizione segna un'evoluzione naturale per l'azienda. Dopo quasi due decenni di successi e rapida crescita, Alberto Gutiérrez lascia un'eredità che ha trasformato un progetto personale in un leader globale di categoria, con 1,2 milioni di viaggiatori che prenotano attività al mese.

Enrique Espinel, chief operating officer sin dai primi anni di attività dell'azienda, manterrà il suo ruolo. Enrique porrà ancora maggiore enfasi sull'espansione internazionale, in particolare in America Latina, per accelerare ulteriormente la presenza globale dell'azienda.

“Avviare Civitatis 18 anni fa è stato un sogno; vederla diventare il leader globale che è oggi è stato il privilegio di una vita – dice Alberto Gutiérrez -. Questa è una decisione personale presa in un momento in cui l'azienda è più forte che mai. Cedo le redini con assoluta fiducia. Andrés ha la visione, la competenza tecnologica e la determinazione per portare Civitatis a livelli che non abbiamo ancora nemmeno immaginato.”