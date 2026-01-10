Record per l’aeroporto di Genova, oltre 1,5 milioni di pax

Un 2025 da record anche per l’aeroporto di Genova che, grazie a un incremento di oltre 18 punti percentuali, ha superato per la prima volta il milione e mezzo di passeggeri. Al risultato hanno contribuito la ripartenza dei charter crocieristici insieme all’avvio di nuovi collegamenti con l’Est Europa (Varsavia e Cracovia) e il rafforzamento del network esistente tra cui Tirana, Parigi Orly e Barcellona.

“Da segnalare, inoltre – si legge in una nota della società di gestione -, come la crescita del traffico passeggeri internazionale dell’aeroporto del capoluogo ligure stia proseguendo ininterrottamente da ventun mesi (nel 2025, oltre 769mila passeggeri movimentati, +41,2% sul 2024), con un tasso medio del +29%. Sostanzialmente invariato, invece, l’andamento 2025 del traffico domestico (oltre 775mila passeggeri movimentati, -0,2% sul 2024)”.

Rilevanti inoltre i risultati dell’ultimo trimestre, con ottobre e dicembre che hanno fatto registrare tassi di crescita superiore alla media, con oltre 20 punti percentuali. “Il raggiungimento del record storico di traffico con un anno di anticipo rispetto al piano industriale – spiega il presidente Enrico Musso – sottolinea quanto il rilancio del Genova City Airport stia procedendo speditamente. Se a questi risultati si aggiungono l’importante piano di ammodernamento dello scalo in corso di svolgimento e la continua attività finalizzata all’attivazione di nuovi collegamenti, confidiamo di consolidare nel 2026 la crescita dello scalo, a supporto del territorio e dei viaggiatori”.