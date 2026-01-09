TTG Italia
Riu fa il bis a Londra acquisendo un hotel ex Hilton

Riu Hotels & Resorts fa il bis a Londra inaugurando l’Hotel Riu Plaza London The Westminster, che va così ad affiancarsi all’altra struttura del gruppo nella capitale britannica, l’Hotel Riu Plaza London Victoria, aperto nel luglio 2023.

L’hotel, costruito nel 2003, è stato interamente ristrutturato nel 2021, anno in cui era entrato a far parte del marchio Curio Collection by Hilton e ora è incluso nel portfolio Riu Plaza che riunisce gli hotel metropolitani della catena. Dispone di 464 camere e si trova a un minuto dal Tamigi e dal museo Tate Britain, a breve distanza dall’ Abbazia di Westminster, dal Palazzo del Parlamento e dal Big Ben. A disposizione degli ospiti la colazione a buffet - tratto distintivo dell’offerta urbana di Riu- oltre a un lobby bar, sale riunioni e una palestra aperta 24 ore su 24.

L’Hotel Riu Plaza London The Westminster è la tredicesima struttura della linea urbana di Riu, aggiungendosi a quelle già operative a Panama, Guadalajara (Messico), Madrid, Miami, Chicago, San Francisco, Berlino, Londra, Dublino, Toronto e New York. Proprio in quest’ultima città Riu sta costruendo il suo terzo hotel.

