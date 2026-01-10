Aer Lingus pronta a chiudere la base di Manchester

Lo aveva già preannunciato alla fine dello scorso anno e sembra voler mettere in atto i suoi propositi. Aer Lingus ha dichiarato l’intenzione di interrompere le vendite dei voli dalla base di Manchester, mossa che preluderebbe a una chiusura della base stessa.

Il vettore ha specificato che garantirà i voli su New York, Orlando e Barbados da Manchester solo fino al 31 marzo e sta procedendo con i colloqui con il personale per “attenuare - dice in una nota - la perdita di posti di lavoro” che, secondo quanto riportato da TravelMole, potrebbe essere di circa 200 unità. “La compagnia aerea ha valutato diverse opzioni per aumentare il margine di profitto nella base di Manchester, ma purtroppo ad oggi queste opzioni non sembrano praticabili” si legge in un messaggio interno al personale.