L’aeroporto di Torino supera il record di traffico del 2024

Mancano ancora venti giorni alla fine dell’anno, ma l’aeroporto di Torino ha già superato il record di traffico del 2024. Lo scalo ha raggiunto lo scorso 11 dicembre 4.694.975 passeggeri trasportati, contro i 4.693.977 dello scorso anno.

Bene anche il mese di novembre, che ha visto lo scalo superare per la prima volta la soglia dei 400mila pax, segnando una crescita del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Si apre così positivamente la winter 2025/2026, avviata lo scorso 26 ottobre. La stagione quest’anno offre la più ampia disponibilità di posti di sempre.

Un forte incremento reso possibile anche dal terzo aeromobile basato da Ryanair con le nuove rotte per Liverpool e Pescara e con l’aumento di frequenze su moltissime destinazioni; dalle nuove rotte verso l’Est Europa di Wizz Air, e dalla vasta offerta legata al turismo della neve.

E nei prossimi giorni sono previste ulteriori novità. Domani, 13 dicembre, partirà il volo per Chisinau di Wizz Air, mentre dal 20 dicembre Aer Lingus collegherà Torino e Dublino fino a due volte alla settimana. Altra novità per le festività natalizie sarà, inoltre, il volo di Neos verso Sharm el Sheikh.