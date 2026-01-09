Air France estende il servizio La Première su altri 4 voli

Arrivano altre quattro destinazioni per le quali i clienti di Air France potranno usufruire del servizio La Première: si tratta dei voli su Atlanta, Boston, Houston e Tel Aviv in partenza da Parigi Charles de Gaulle. Tutti collegamenti giornalieri, saranno operativi con la new entry a partire dall’orario estivo, con l’unica eccezione della città israeliana, già operativa.
Con i 4 nuovi voli dalla prossima estate il servizio La Première sulle partenze dal principale scalo parigino verso Abidjan, Atlanta, Boston, Dubai, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, San Paolo, Singapore, Tel Aviv, Tokyo-Haneda e Washington, D.C. Per la fine dell’anno, poi, l’intero network La Première potrà disporre delle nuove cabine.
Remo Vangelista