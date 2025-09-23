Sun Siyam festeggia 35 anni a Milano, con l’Italia in crescita del 15%

Sun Siyam sceglie Milano per festeggiare i suoi 35 anni di ospitalità con un evento per operatori e amici del brand, a cui era presente tutto il board: “Siamo qui per ringraziarvi del lavoro di questi anni, senza cui non saremmo qui stasera. Il mercato italiano è veramente importante per noi e si attesta tra la settima e la quarta posizione in media a seconda dei resort”, saluta Ahmed Siyam Mohamed, proprietario del gruppo.

L’amore per l’Italia, Paese che cresce del 15% sul 2024, si traduce nell’attenzione riservata a ospiti e colleghi: “Il turismo organizzato è un canale preferenziale e privilegiamo l’intermediazione di agenzie e tour operator, con cui instauriamo una partnership sinergica. Investiamo budget importanti nei co-marketing con chi è specializzato sulla destinazione, per consolidare la clientela e cercare nuove occasioni di business”, commenta Patrizia di Patrizio, Director The Luxury Lab.

Molte le novità in seno al rebranding lanciato da poco, come le ristrutturazioni a Iru Fushi che passa di fascia in Luxury Collection, progetti al Vilu Reef e l’ampliamento dell’Olhuveli con l’opening di 100 beach pavillions e la piscina da 210 m più lunga delle Maldive. Se i clienti “repeaters” sono un trend importante e fonte di soddisfazione e la fascia leisure consolida il trend positivo su tutte le strutture, con predilezione per il Siyam World, Olhuweli e Iru Fushi, l’attenzione e gli investimenti puntano anche sul mercato Mice, dagli incentive buyout dall’Italia nel settore bancario ai family trip.