Spirit Airlines vara i tagli: escono 1.800 assistenti di volo

Arriva la scure su rotte e personale nel processo di ristrutturazione di Spirit Airlines, alle prese con un importante taglio dei costi per potere proseguire nel proprio business.
La compagnia low cost ha infatti appena annunciato che verranno ridotti di un terzo gli assistenti di volo con il licenziamento di 1.800 dipendenti, mentre l’offerta vedrà un taglio del 25% a partire dal mese di novembre.
“Dobbiamo spostare la nostra attenzione su una completa razionalizzazione della compagnia aerea, il che significa aggiustamenti basati sul volume per il nostro gruppo di assistenti di volo,“ ha dichiarato la compagnia aerea in un email ai dipendenti vista da Reuters lunedì. Spirit aveva nuovamente presentato domanda di ammissione al Chapter 11 a pochi mesi dall’uscita a causa delle nuove perdite fatte registrare negli ultimi trimestri.
Remo Vangelista