Sono più di 70 gli hotel che, tra lo scorso anno e questo, Hilton ha aggiunto al suo portafoglio con un piano di espansione nei Caraibi e in America Latina, il cui scopo è di aprire 7.800 nuove camere. Tra le new entry più importanti figurano il Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, la prima proprietà del marchio in Costa Rica, e lo Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, nella Repubblica Dominicana.

Hilton sta inoltre proseguendo lo sviluppo dei suoi brand residenziali con la firma di progetti come il Waldorf Astoria Residences Guadalajara e un resort di lusso a Manuel Antonio, in Costa Rica, la cui apertura è prevista per il 2029. Come spiega lechotouristique.com diversi altri progetti di Conrad e LXR Hotels & Resorts sono in fase di sviluppo, tra cui asset a Lima, Monterrey, San Miguel de Allende e Los Cabos.

Continua, inoltre, l’espansione dei brand lifestyle, come Tapestry Collection by Hilton e Curio Collection by Hilton. Sono previste nuove aperture nel 2026, tra cui Casa Costa Ilhabela in Brasile, il Montara Hotel in Costa Rica e due proprietà Motto by Hilton in Brasile e Messico. Sempre in Messico, a Monterrey, è in fase di costruzione il primo Home2 Suites by Hilton. Le aperture previste per il 2026 interesseranno Argentina, Brasile, Colombia e Messico.

A livello globale, nel 2025 Hilton ha aggiunto quasi 800 hotel e 100mila camere al suo portfolio.