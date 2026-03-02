Federalberghi Veneto: “Milano-Cortina volano per la nostra montagna”

Portano l’impronta dei Giochi Olimpici Milano Cortina i risultati della montagna veneta di questo inverno. Secondo i dati dell’indagine Tecnè pubblicata da Federalberghi nazionale il Veneto risulta fra le destinazioni più frequentate dai turisti in Italia per la neve.

Non solo: i dati dell’osservatorio federato turismo regione Veneto H-Benchmark Federalberghi Veneto, che evidenziano come le strutture alberghiere in quota, nel periodo tra l’1 dicembre 2025 e il 27 febbraio 2026, abbiano fatto segnare un tasso di occupazione del 71,6%: una percentuale che si traduce in un +7,7% sul tasso dell’anno precedente.

“Queste vacanze invernali - dice Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto - non sono come tutte le altre. Il mondo, grazie ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina, ha puntato il suo sguardo sulle nostre montagne e i primi risultati cominciano già a intravedersi: lo testimoniano le crescite occupazionali, che non devono però essere un traguardo. Devono rappresentare piuttosto il punto di partenza per un settore alberghiero rinnovato, capace di andare incontro alle nuove esigenze della clientela internazionale con visione e servizi di qualità. Le Olimpiadi costituiscono l’inizio di questo percorso in cui il turismo veneto deve alzare ulteriormente l’asticella qualitativa, per mantenere la leadership che da anni lo contraddistingue”.