Venezuela, Tap riprende i collegamenti da Valencia

A partire dal 13 luglio Tap Air Portugal riprenderà i collegamenti con il Venezuela, dopo la sospensione delle operazioni causata dai recenti terremoti che hanno colpito il Paese.

In questa prima fase i voli saranno operati da e per l’Aeroporto Internazionale Arturo Michelena di Valencia, consentendo il graduale ripristino dei collegamenti aerei tra Portogallo e Venezuela, mentre proseguono gli interventi necessari per il ritorno alla piena operatività.

In occasione del primo volo successivo alla ripresa delle operazioni, TAP trasporterà inoltre circa 8,7 tonnellate di forniture mediche a supporto degli interventi umanitari destinati alle comunità colpite. Il trasporto viene effettuato in coordinamento con il Governo portoghese e il Ministero della Salute, mentre l’operazione di aiuto umanitario del Portogallo è coordinata dall’Instituto Camões.

Per ragioni operative, i voli per Valencia effettueranno uno scalo tecnico a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, dove gli equipaggi rimarranno durante la sosta. Non è previsto che gli aeromobili o gli equipaggi rimangano in Venezuela.

La compagnia continua a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione e ribadisce il proprio impegno a ripristinare i collegamenti regolari con il Venezuela non appena le condizioni lo consentiranno, garantendo i più elevati standard di sicurezza.