Terremoto in Venezuela: chiuso l’aeroporto di Caracas, le indicazioni della Farnesina

Il Venezuela ha dichiarato lo stato d’emergenza in seguito alle violente scosse di terremoto che hanno colpito il Paese, causando il crollo di centinaia di edifici e ingenti danni alle infrastrutture.

Secondo quanto riferito dalla Farnesina, “danni sono stati registrati all’aeroporto internazionale di Caracas, che non risulta operativo” e “le linee telefoniche e internet hanno subito interruzioni in tutto il Paese”.

Le prime stime indicano che l’area maggiormente colpita sia quella di La Guaira. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime e oltre 700 feriti, ma le autorità locali ritengono che il numero possa aumentare con il proseguire delle operazioni di soccorso e delle verifiche sul territorio.

Per quanto riguarda la comunità italiana presente nel Paese, l’ambasciatore d’Italia in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ha riferito all’Ansa che al momento non risultano vittime italiane, “ma molte case sono state distrutte”.

Le raccomandazioni della Farnesina

Sul portale ViaggiareSicuri, la Farnesina “raccomanda ai connazionali di prestare particolare attenzione, evitando di sostare in prossimità di edifici danneggiati e seguendo le indicazioni delle autorità locali”.

Per segnalazioni di urgenze sono attivi i seguenti numeri di emergenza: Ambasciata d’Italia a Caracas: +58 (0) 414 272 3600; Consolato Generale a Caracas: +58 (0) 414 210 1699; Consolato a Maracaibo: +58 (0) 424 662 6032 e Unità di Crisi 06 36225.