Ryanair, partnership con PortAventura World: i vantaggi per i clienti

Per tutto il mese di luglio i clienti italiani che acquistano una Gift Card Ryanair del valore di almeno 50 euro hanno la possibilità di vincere un viaggio a PortAventura Park e Ferrari Land. Il concorso è il risultato di una partnership siglata da Ryanair con PortAventura World, il parco di divertimento raggiungibile grazie ai collegamenti della compagnia aerea dall’Italia verso Barcellona e Girona.

Tra i passeggeri sarà estratto un pacchetto per 4 persone, 2 adulti e 2 bambini, che include voli di andata e ritorno con Ryanair, un soggiorno di 2 notti con trattamento bed & breakfast a PortAventura World e biglietti d’ingresso per due dei suoi parchi, PortAventura Park e Ferrari Land, per viaggi dal 1° settembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Situato sulla Costa Daurada, in Spagna, PortAventura World è la destinazione ideale per le famiglie e include PortAventura Park, con i suoi spettacolari mondi tematici, attrazioni per tutta la famiglia e montagne russe adrenaliniche, e Ferrari Land, che conduce i visitatori alla scoperta delle leggendarie auto italiane, dei percorsi di F1 e dell’emozione della velocità attraverso un totale di 13 attrazioni, tra le quali Red Force, la montagna russa più alta e veloce d’Europa, con 112 m di altezza e un’accelerazione di 180 km/h in 5 s. Vi sono anche due torri di caduta alte 55 m, diversi simulatori di F1, un museo della Ferrari all’interno del Ferrari Experience e sette ristoranti.