Emirates in India: da ottobre l’A380 debutterà su Delhi

Decollerà a partire dal 25 ottobre l’A380 di Emirates, l’aeromobile di punta della compagnia che sarà impiegato sulla rotta per Delhi. La capitale indiana diventa così la terza destinazione del Paese servita dall’aereo a due piani. L’A380 opererà sui voli EK512/513 con una configurazione a quattro classi, affiancando i Boeing 777 rinnovati di Emirates, anch’essi configurati a quattro classi e dotati della cabina Premium Economy, già impiegati sugli altri tre voli giornalieri della compagnia verso Delhi.

“Alla luce della forte domanda di viaggi da e per l’India - commenta Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates - ampliamo ulteriormente la presenza dell’A380 nel Paese, con Delhi che si aggiunge a Mumbai e Bengaluru come nostra terza destinazione servita da questo aeromobile. Stiamo inoltre ampliando la disponibilità della nostra Premium Economy in India, che da ottobre sarà presente su sei destinazioni e su quasi la metà dei nostri voli settimanali programmati nel Paese”.

Con la Premium Economy ora disponibile su tutti i voli tra Dubai e Delhi, Emirates porta sulla rotta il suo più recente prodotto di punta, confermando il proprio impegno nell’offrire un’esperienza di viaggio sempre più confortevole ai passeggeri in viaggio da e per l’India. Da ottobre, dunque, la Premium Economy sarà disponibile sui voli per sei destinazioni in India: Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata e Kochi.

Sul fronte dei servizi ai passeggeri Emirates ha recentemente inaugurato due nuovi Travel Store a Delhi e Mumbai, dove i clienti possono scoprire i prodotti e i servizi del vettore con il supporto personalizzato di personale qualificato. A questi si aggiungeranno prossimamente nuovi Travel Store a Hyderabad e Bengaluru, oltre a un call center dedicato con sede a Mumbai.