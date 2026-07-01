Emirates presenta il concept delle nuove lounge

Emirates ha presentato un nuovo concept di lounge che sarà introdotto e progressivamente implementato nelle principali città del proprio network globale nel corso di quest’anno. La nuova estetica del design è stata svelata nelle Emirates Lounge di Monaco e Francoforte, già aperte, mentre nei prossimi mesi seguiranno le Emirates Lounge di Manchester (luglio), Mauritius (agosto) e Istanbul (ottobre).

Il nuovo design delle lounge riprende l’estetica distintiva degli ultimi interni di cabina di Emirates e si ispira alle lounge di punta di Dubai. I clienti potranno usufruire di tecnologie integrate, proposte gastronomiche ispirate al territorio e servizi orientati al benessere.

“Il nostro investimento nel concept delle lounge di nuova generazione riflette il costante impegno di Emirates nel garantire un’esperienza premium e senza soluzione di continuità in ogni fase del viaggio. Queste nuove lounge sono state progettate per combinare interni di lusso rinnovati con l’ospitalità di alto livello e l’innovazione che contraddistinguono Emirates: uno spazio in cui i nostri clienti possano rilassarsi, gustare un pasto e prepararsi al viaggio nel massimo comfort. Con l’estensione di questo concept e di questo stile all’intero network globale, stabiliremo un nuovo punto di riferimento e un nuovo standard per le lounge aeroportuali, rafforzando ulteriormente la nostra proposta premium.”, ha affermato Adel Al Redha, deputy president e chief operations officer di Emirates.

Le caratteristiche delle lounge

Le nuove Emirates Lounge offrono aree più riservate e spazi comuni concepiti sia come punti di incontro sia come ambienti di lavoro. Dettagli come sedute in materiali italiani, ricarica wireless e prese di alimentazione universali a ogni posto migliorano la produttività, mentre una parete dedicata alle opere d’arte rende omaggio sia agli artisti locali sia alla cultura emiratina. Le iconiche pendole Rolex di Emirates adornano le pareti e mostrano i fusi orari mondiali.

Le aree ristorazione sono state ripensate attorno al concetto di teatro culinario e cucina dal vivo. I menu offriranno un’ampia varietà di piatti della cucina internazionale, con particolare attenzione alle specialità regionali e a un’area dedicata “Made In”, che valorizza il meglio della gastronomia locale. Un nuovo bar con servizio barista includerà anche un mixologist dedicato, che preparerà cocktail, mocktail e specialità di caffè e tè artigianali ispirati alle tradizioni locali.

I clienti che desiderano rinfrescarsi potranno usufruire di nuove suite doccia con finiture ispirate alle spa, mentre la Quiet Zone rappresenta un’oasi per chi cerca riposo durante gli scali.

Sono inoltre disponibili spazi per riunioni private e per l’allattamento, affinché ogni esigenza dei clienti possa essere soddisfatta.

Le Emirates Lounge sono accessibili gratuitamente ai clienti di First Class e Business Class, nonché ai soci Emirates Skywards Platinum e Gold, inclusi coloro che viaggiano in Premium Economy ed Economy Class. È inoltre disponibile un accesso a pagamento.