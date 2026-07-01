Air Cairo potenzia i collegamenti tra l’Italia e l’Africa. Dal prossimo 25 ottobre il vettore attiverà nuovi servizi via Hurghada da Roma e Milano verso Nairobi, Zanzibar e Mombasa.

Dall’aeroporto di Fiumicino, Air Cairo opererà voli ogni sabato e domenica per Hurghada con proseguimento verso Nairobi, Zanzibar e Mombasa. Le coincidenze del sabato prevedono tempi di connessione particolarmente competitivi: circa 2 ore e 50 minuti per Nairobi e Mombasa e 3 ore e 50 minuti per Zanzibar.

Dallo scalo di Malpensa, volerà ogni sabato e domenica via Hurghada verso le stesse destinazioni africane, con tempi di connessione di circa 1 ora e 20 minuti per Nairobi, 1 ora e 15 minuti per Mombasa e 2 ore e 25 minuti per Zanzibar.

La compagnia aerea opererà anche servizi Milano Malpensa-Zanzibar via Il Cairo ogni venerdì e domenica.

L’espansione del network, fa sapere Air Cairo attraverso una nota, “rappresenta anche una significativa opportunità per il mercato turistico italiano. Air Cairo introduce infatti condizioni commerciali dedicate a tour operator e agenzie di viaggi, con tariffe gruppo competitive, politiche di prenotazione flessibili e un supporto commerciale dedicato per la creazione di pacchetti personalizzati”.