B&B Hotels debutta a Pesaro con il Des Bains

B&B Hotels approda a Pesaro con il nuovo B&B Hotel Pesaro Des Bains sul lungomare, a pochi passi dalla spiaggia e dal centro storico. L’arrivo in città si inserisce nel percorso di crescita del gruppo in Italia, con l’obiettivo di presidiare destinazioni caratterizzate da una forte attrattività sia leisure che business.

L’hotel unisce il fascino di una struttura storica a un progetto di rinnovamento che ne ha valorizzato l’identità, reinterpretandola in chiave contemporanea. Grazie a un progetto di ristrutturazione accurata, ora si caratterizza per il design moderno e funzionale, con camere totalmente rinnovate.

“Pesaro - dichiara Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria - è una destinazione che negli ultimi anni ha saputo valorizzare in modo eccellente il proprio patrimonio culturale e turistico, affermandosi come punto di riferimento sulla costa adriatica. Siamo particolarmente orgogliosi di aver restituito valore a un palazzo storico della città attraverso un attento progetto di rinnovamento, capace di coniugare identità e contemporaneità”.