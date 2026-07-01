Volotea apre Corfù, Murcia e Rodi da Venezia

Volotea inaugura tre collegamenti verso destinazioni mare nel Mediterraneo con partenza da Venezia. Nel cuore della summer, dall’aeroporto della Laguna sono partiti sabato 27 giugno il primo volo per Corfù, mentre domenica ha preso il via il nuovo collegamento per Murcia. Il prossimo 2 luglio darà la volta del volo inaugurale per Rodi.

“L'inaugurazione di una nuova rotta rappresenta sempre un momento speciale perché trasforma in realtà un collegamento atteso dai passeggeri e apre nuove opportunità di viaggio e di scambio tra territori – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Siamo particolarmente felici di vedere decollare da Venezia questi nuovi collegamenti verso Corfù, Murcia e Rodi, destinazioni molto apprezzate per il turismo leisure e perfettamente in linea con la domanda del mercato del Nord Est”.

Il volo per Corfù sarà operato con frequenza settimanale ogni sabato, mentre quello per Murcia sarà disponibile due volte alla settimana, il mercoledì e la domenica. Con questa rotta, la città spagnola entra per la prima volta nell'offerta italiana di Volotea.

Il volo per Rodi sarà invece operato ogni giovedì e completerà il portfolio di novità estive del vettore presso lo scalo veneziano.