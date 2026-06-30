Dubai, l’Italia revoca il travel advisory sui viaggi non essenziali

Il Dubai Department of Economy and Tourism accoglie con entusiasmo la decisione del Governo Italiano di revocare il travel advisory per Dubai. Come già comunicato sui social media dell’Ambasciata italiana in loco infatti “non è più raccomandato posticipare i viaggi non essenziali negli Emirati Arabi Uniti”.

Visit Dubai ricorda in una nota alla stampa che l'aeroporto internazionale di Dubai non ha interrotto le proprie attività ed Emirates serve oggi il 97% del proprio network globale, con collegamenti verso 138 destinazioni in 73 Paesi.

I collegamenti tra l'Italia e Dubai sono garantiti da Emirates attraverso un network che comprende Milano-Malpensa, Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Napoli, Bologna, Venezia, Catania e Olbia.

Le novità della destinazione

Tra le novità inaugurate recentemente a Dubai, riassume la nota stampa, figurano il Grand Hyatt Dubai Waterpark, il nuovo parco acquatico di oltre 20mila metri quadrati, il rinnovato Lost World Aquarium di Atlantis, The Palm e la riqualificazione della spiaggia di Khor Al Mamzar, che ad oggi offre una passerella galleggiante sul mare, una spiaggia notturna aperta 24 ore su 24 e oltre 5,5 chilometri di percorsi dedicati a passeggiate, corsa e ciclismo.

Il calendario dei prossimi mesi vedrà anche l'apertura delle prime strutture Six Senses, Gran Meliá e Kimpton nella città, oltre al debutto del primo Baccarat Hotel and Residences negli Emirati Arabi Uniti.

Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Visit Dubai), parte del Dubai Department of Economy and Tourism, ha dichiarato: “I recenti aggiornamenti riflettono i segnali positivi che stiamo osservando in tutta la regione e siamo consapevoli che negli ultimi mesi molti viaggiatori hanno atteso maggiore chiarezza della situazione geopolitica prima di pianificare i propri spostamenti. A Dubai, la sicurezza dei residenti e dei visitatori è sempre stata, e continuerà a essere, la nostra priorità assoluta”.