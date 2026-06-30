Meliá debutta a Corfù, prima struttura nell’isola

Meliá sbarca a Corfù. La catena alberghiera aggiunge il suo settimo hotel in Grecia, il primo sull’isola, acquisendo il St. Georges Bay Country Club & Spa, che aprirà quest'estate con il marchio Affiliated by Meliá.

Successivamente, l’hotel sarà sottoposto a una completa ristrutturazione, che lo porterà a raggiungere le 5 stelle e lo trasformerà in The Meliá Collection Corfù nel 2027. Dopo il riposizionamento, amplierà la sua capacità dalle attuali 86 camere a 140 nel 2028.

“L’accordo a Corfù riflette il nostro impegno a continuare a crescere nel Mediterraneo nel segmento premium e di lusso, integrando strutture con una forte componente esperienziale e location uniche – dice Gabriel Escarrer, ceo di Meliá -. L'aggiunta di questo hotel e la sua futura conversione in The Meliá Collection ci permetteranno di offrire una proposta distintiva in una delle destinazioni più suggestive d'Europa, supportando al contempo l'evoluzione dell'isola verso un posizionamento più esclusivo”.