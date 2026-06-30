La bellezza di 4 euro come voucher per la cena. Ryanair si è superata in questa occasione. La notizia con dovizia di particolari è stata raccontata dal Corriere della Sera.

Il voucher in questione è stato assegnato ai passeggeri del volo Alghero-Bari di domenica scorsa (28 giugno), dopo aver preso atto che il volo Ryan della sera non sarebbe partito per controlli all’aeromobile. Scartata l’ipotesi di fare arrivare un’altra macchina, i pax della linea aerea irlandese sono rimasti nel terminal dello scalo sardo.

Pare che la compagnia abbia cercato di trovare una sistemazione alberghiera per tutti, però, salvo “passeggeri con necessità particolari o con minori al seguito”, non è stato possibile trovare una soluzione per la notte.

Il volo è poi ripartito lunedì 29 in mattinata tra il malcontento (minimo) dei passeggeri.

Forse sarebbe il caso di mettere un freno a questa situazione, perché i disservizi delle varie compagnie low cost iniziano a farsi sentire. Siamo solo a inizio estate e all’orizzonte non si vedono segnali positivi. (r.v.)