Allianz Trade estende l’assicurazione del credito agli operatori che usano Mastercard Virtual Card Numbers

Allianz Trade amplia la propria offerta per il settore travel b2b estendendo l’assicurazione del credito agli operatori che utilizzano Mastercard Virtual Card Numbers (VCNs).

L’operazione consentirà alle Ota di concedere dilazioni di pagamento in modo più sicuro, riducendo l’esposizione al rischio dei flussi di pagamento, attraverso la copertura assicurativa di Allianz Trade.

“Grazie al nostro network globale di intelligence, che ci fornisce accesso immediato e sicuro ai dati di 289 milioni di aziende nel mondo, e alla nostra profonda conoscenza nel settore travel, siamo in una posizione solida per valutare il rischio di mancato pagamento da parte delle agenzie di viaggio e dare agli issuer la fiducia necessaria per far crescere il loro business - spiega François Burtin, global head of e-commerce di Allianz Trade -. Con Allianz Trade Pay, siamo ora in grado di estendere la nostra esperienza direttamente agli issuer di Mastercard VCN, fornendo la nostra valutazione del rischio di credito in tempo reale a livello di transazione. Questa combinazione stabilisce un nuovo standard per la sicurezza dell’intera value chain nel settore dei viaggi d’affari”.

Chiara Quaia, senior vice president, b2b Travel di Mastercard, aggiunge: “Gli issuer nell’ecosistema travel hanno tradizionalmente affrontato vincoli significativi nel supportare i flussi di pagamento b2b travel, creando attriti e limitando la crescita. Da oltre un decennio, Mastercard affronta questa sfida promuovendo l’innovazione nei pagamenti travel e fornendo alle organizzazioni lungo tutta la value chain gli strumenti di cui hanno bisogno per operare con fiducia. Allianz Trade supporta ulteriormente gli issuer estendendo l’assicurazione del credito , aiutandoli a partecipare in modo sicuro al mondo del b2b travel.”