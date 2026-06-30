Apriranno il 14 luglio le candidature per l’ADI InOut Hospitality Design Award, il riconoscimento riservato agli espositori di InOut | The Hospitality Community. Il premio, giunto alla terza edizione, è frutto della collaborazione con ADI Associazione per il Disegno Industriale e la Delegazione territoriale ADI Emilia-Romagna.

Le candidature, fino a un massimo due prodotti, dovranno essere presentate compilando l’apposita domanda di partecipazione da inviare entro e non oltre il 9 ottobre 2026.

I prodotti e i progetti selezionati per la terza edizione degli ADI InOut Hospitality Design Award racconteranno le evoluzioni del design contemporaneo nell’ambito dell’hospitality, valorizzando i talenti emergenti coinvolti nella manifestazione e dando risalto alle loro visioni progettuali per il settore.

I progetti candidati verranno esaminati da una giuria composta da esperti e professionisti specializzati nel design per l’ospitalità, di cui farà parte anche la giornalista Stefania Galvan, in rappresentanza di InOut e della redazione di InOut Review, la testata editoriale dedicata all’industria dell’ospitalità.

Come nelle edizioni precedenti, le categorie in gara saranno: Design, Sostenibilità, Innovazione e Bespoke. Le proposte verranno, quindi, valutate sulla base della loro capacità di introdurre nuove idee e soluzioni nel design per l’hospitality, per la qualità formale e funzionale, l’attenzione all’intero ciclo di vita del prodotto o progetto e l’inclusione significativa di aziende o designer italiani anche in contesti di collaborazioni internazionali.

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sui criteri di giudizio, è possibile consultare il sito ufficiale: https://www.inoutexpo.it/it/adi-award .

Il premio ADI InOut Hospitality Design Award verrà consegnato il 15 ottobre 2026 dalle 14:30 alle 15:30 al Rimini Expo Centre e i vincitori avranno la possibilità di accedere direttamente alla prima fase di selezione per l’ADI Design Index 2027: la selezione del miglior design italiano e la preselezione per il Compasso d’Oro.