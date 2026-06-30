Dimensione Sicilia aumenta l’impegno sulla sostenibilità

Dimensione Sicilia amplia il percorso iniziato per integrare criteri ambientali e sociali nella propria attività di incoming tour operator e che nella scorsa edizione dell’Itb di Berlino si è concretizzato nel conseguimento del riconoscimento di Travelife Partner.

“Per l’azienda, il riconoscimento di Travelife Partner rappresenta un punto di partenza importante – si legge in una nota della società -: uno strumento per dare struttura a un impegno già presente nella propria identità e per sviluppare, con metodo e continuità, un modello di lavoro sempre più attento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. Il livello Partner riconosce l’impegno delle aziende che rispettano oltre 100 criteri legati alla gestione interna, ai rapporti con i fornitori, alla costruzione dei prodotti turistici e alla comunicazione con i clienti.