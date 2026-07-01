Quasi 4mila posti in vendita ogni settimana di questa estate, per viaggiare tra Roma e Pechino e viceversa, con Air China. La compagnia di bandiera cinese celebra così i 40 anni della storica rotta Roma-Pechino. Era infatti il 30 giugno 1986 quando cominciarono i primi collegamenti, operati con il Boeing 747-400. “Questa rotta ha segnato un passo importante nei rapporti internazionali tra Italia e Cina”, ha dichiarato Yan ZhiFeng, general manager di Air China Roma.

La compagnia ha quindi annunciato che il 2026 “che è segnato dall’energia dinamica del segno zodiacale del cavallo, vedrà l’operativo estivo da Roma Fiumicino incrementare come offerta, arrivando a circa 4000 posti settimanali in partenza”, tutti operati con Boeing B773. “La connettività con il resto d’Italia risulta rafforzata grazie all’accordo con Ita Airways, il cui ingresso in Star Alliance, di cui Air China è membro dal 2007, favorirà lo sviluppo di sinergie ed un ampliamento del network, anche grazie alla consolidata joint venture tra Air China e Lufthansa Group” ha aggiunto. Nei primi 5 mesi del 2026 il volo Air China Roma-Pechino ha registrato un incremento del 40% di passeggeri.

“Per Fiumicino Air China è la prima compagnia per viaggiatori trasportati da e per la Cina”, ha dichiarato Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma. Sempre più italiani scelgono infatti questo collegamento, come ponte per il resto dell’estremo oriente e dell’Oceania, approfittando dell’esenzione del visto di ingresso in Cina.