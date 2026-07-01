La Ferrovia delle Meraviglie rivive con i treni storici di Fondazione Fs

Tornano i treni storici sulla Ferrovia delle Meraviglie. Dal 5 luglio al 16 agosto, i convogli della Fondazione FS partiranno dalla stazione di Torino alla volta di Imperia ripercorrendo uno dei tracciati ferroviari più scenografici d’Europa: la linea internazionale Cuneo–Ventimiglia.

Le corse previste per domenica 26 luglio e domenica 9 agosto saranno anticipate rispettivamente a sabato 25 luglio e sabato 8 agosto.

Il treno quest’anno partirà dalla stazione di Torino Porta Nuova alle ore 8.00 per raggiungere Imperia alle 12.35, attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi dell’arco alpino e della Riviera ligure. Nel viaggio di ritorno, la partenza da Imperia è invece prevista alle 14.55 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 20.15.

L’itinerario percorrerà la celebre linea ferroviaria che collega Piemonte, Liguria e Francia attraversando località iconiche come Cuneo, Limone Piemonte, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia e Sanremo, nonché la Valle Roya.

Ad arricchire il viaggio sarà inoltre un’esperienza enogastronomica a bordo. I passeggeri potranno scoprire i sapori delle regioni attraversate, attraverso degustazioni di prodotti tipici e bevande selezionate, raccontando tradizioni, curiosità e caratteristiche dei territori visibili dal finestrino.