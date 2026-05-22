Delta supera United nei voli tra Stati Uniti ed Europa

Delta sorpasserà United nell’offerta posti tra Stati Uniti ed Europa. La programmazione estiva, secondo i dati Cirium, prevederà infatti l’immissione di 4,5 milioni di posti sulla direttrice contro i 4,4 milioni di United, che a lungo ha mantenuto il primato estivo.

Delta opererà 81 rotte verso l'Europa durante il terzo trimestre, rispetto alle 77 rotte dello stesso periodo dell'anno scorso . A incidere sull’incremento della compagnia che fa parte di SkyTeam l’incremento delle rotte dagli aeroporti di Seattle (+25%) e Boston (+21%), seguiti da Detroit, Minneapolis e Tampa, mentre New York e Atlanta sono in arretramento.

Un ruolo di primo piano, secondo quanto riportato da Simpleflying, è quello dell'Italia che risulta il mercato europeo in più rapida crescita per Delta, con la compagnia aerea che offrirà 1,64 milioni di posti quest'estate, una capacità superiore del 6,5% rispetto all'estate 2025.