Arriva un nuovo potenziamento nei collegamenti tra l’Italia e gli Stati Uniti di Delta Air Lines, che prosegue così nella propria fase di crescita sulla Penisola estendendola anche ai mesi di spalla e alla programmazione invernale.

Tra le rotte coinvolte ci sarà in primis la Catania-New York, che proseguirà anche nella stagione invernale, con solo un’interruzione tra l’Epifania e la fine di febbraio. “Il collegamento, lanciato per la prima volta a maggio 2025 come rotta esclusivamente estiva, si è rivelato un’operazione di successo, ed è ad oggi l’unico volo diretto che collega la Sicilia Orientale agli Stati Uniti”, spiega la compagnia in una nota.

Gli altri potenziamenti

Tra i potenziamenti ci sarà poi anche la programmazione nei mesi di gennaio e febbraio 2027 del Roma-Boston, mentre la rotta su Minneapolis da Fiumicino resterà attiva anche a novembre e dicembre di quest’anno con tre frequenze alla settimana. Il volo sulla Capitale da Atlanta raggiungerà fino a 14 frequenze settimanali e il Detroit sarà operativo a novembre 2026 e a marzo 2027. Più frequenze anche per il Milano Malpensa-Atlanta.

“Estendere i nostri voli anche ai periodi invernali e di bassa stagione offre ai clienti maggiore flessibilità e libertà di visitare le destinazioni scelte e tutto ciò che c’è da scoprire, indipendentemente dal periodo dell'anno – spiega Matt Long, managing director per l’Europa e l’Africa di Delta Air Lines -. In definitiva, si tratta di rafforzare i collegamenti tra l'Italia e gli Stati Uniti e di rendere l'esplorazione più semplice, accessibile e gratificante durante tutto l'anno”.