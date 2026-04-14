Teorema Vacanze guarda all’estate con nuove mete e blocco carburante

Nuove destinazioni e continuità del blocco adeguamento carburante. Teorema Vacanze si prepara in questo modo ad affrontare la stagione estiva, mentre perdurano le tensioni nel Golfo. “Il blocco carburante rappresenta una scelta precisa e un segnale di attenzione verso la rete agenziale e, di conseguenza, verso il cliente finale - precisa Luigi Deli, founder & ceo di Volonline Group -: in un contesto in continua evoluzione, Teorema Vacanze decide di non rivedere l’adeguamento carburante né di applicare supplementi ai pacchetti già acquistati. Una volta prenotato e confermato, il prezzo resta invariato”.

Sul piano del prodotto, l’operatore di Vololine Group - che attualmente sta registrando un incremento del 18%, nonostante l’incertezza - alza il velo su importanti novità: il Kenya, con partenze da Milano Malpensa e Roma; la Giamaica, con un’ampia selezione di resort nelle principali località balneari dell’isola (Montego Bay, Ocho Rios e Negril); e il Brasile, con city break a Rio de Janeiro e diverse soluzioni alberghiere nelle zone di Copacabana e Ipanema.

Parallelamente si mantiene solido il legame con la distribuzione. “Grazie a un’offerta ampia, a un sistema di prenotazione semplice e intuitivo e a un range di prezzo altamente competitivo, abbiamo conquistato la fiducia di un numero crescente di agenzie di viaggi, che apprezzano il nostro prodotto di target medio alto - spiega Luca Frolino, chief operation officer di Teorema Vacanze -. Il valore medio pratica di Teorema supera i 4.000 euro ed è pertanto meno sensibile alla crisi medio orientale. E proprio grazie alla fidelizzazione delle agenzie di viaggi e all’ampiezza del nostro prodotto, siamo oggi in grado di offrire un range di destinazioni alternative in tutto il mondo, compensando il calo di richiesta per i paesi del Golfo e del Medio Oriente. Per Pasqua, ad esempio, abbiamo puntato sui city break nelle capitali e città europee, oltre a proposte per il medio raggio a Sharm El Sheikh e di lungo raggio a New York. Adesso ci stiamo concentrando sul periodo estivo, con una programmazione già online da febbraio”.