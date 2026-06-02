Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli in arrivo da luglio

Sono in vendita i biglietti per il nuovo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli di Trenitalia, il primo collegamento senza cambi tra i capoluoghi di Puglia e Campania, che consentirà di viaggiare direttamente dal Salento a Napoli.

La corsa inaugurale partirà da Lecce il 1° luglio alle 18.10, mentre il primo viaggio in direzione opposta da Napoli Centrale è previsto per il 2 luglio alle 6.45.

Il treno fermerà, in entrambe le direzioni, nelle stazioni di Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola.

Grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello, sarà possibile raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore. Il nuovo collegamento contribuirà a ridurre i tempi di percorrenza e a rendere più immediati i collegamenti tra il Sud Italia e il nodo ferroviario di Napoli, hub strategico della mobilità nazionale.

L’avvio del servizio rappresenta una prima fase nell’ambito del progetto della nuova linea ad alta velocità Napoli-Bari. Una volta completati i lavori, i tempi di viaggio tra le due città saranno ulteriormente ridotti.