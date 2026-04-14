Le nuove Grand Seafront Villas per l’estate di One&Only Kéa Island

One&Only Kéa Island riapre il 1° maggio 2026 e consolida il posizionamento nel segmento ultra luxury con due nuove Grand Seafront Villas. Il resort, sull’isola delle Cicladi più vicina ad Atene, amplia l’offerta puntando su privacy, spazi ampi e servizi tailor made.

Le nuove unità, firmate dall’architetto John Heah, dispongono di tre e quattro camere, piscine infinity e accesso diretto al mare, intercettando la domanda di soggiorni esclusivi per famiglie e piccoli gruppi.

Il prodotto si rafforza con esperienze incluse, tra wine tasting, cooking class, wellness e servizi dedicati. Centrale anche la One&Only Spa, la più grande del brand, con protocolli olistici e la presenza di esperti internazionali.

Sul fronte esperienziale, il resort integra cultura e territorio con tour archeologici a Karthéa, immersioni nei relitti e percorsi a Ioulida, oltre al format “Shop, Cook & Eat”, leva strategica per valorizzare autenticità e filiera locale.