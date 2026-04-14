Crystal presenta gli itinerari 2028, al debutto la nuova Crystal Grace

Crystal ha rilasciato una prima panoramica degli itinerari per l'estate e l'autunno 2028, che sarà anche la stagione inaugurale della Crystal Grace e un Grand Journey particolarmente curato. Le crociere copriranno il Mediterraneo, il Nord Europa, l'Artico, le Americhe, l'Asia-Pacifico e i Caraibi. Tutti gli itinerari saranno prenotabili a partire dal 28 aprile 2026.

Il debutto della Crystal Grace

La Crystal Grace farà il suo debutto ufficiale l’11 giugno 2028 a Civitavecchia (Roma) con un viaggio inaugurale che toccherà Sorrento, Igoumenitsa, Cattaro, Spalato, Zara e Trieste, per poi proseguire verso Venezia, dando il via a una stagione nel Mediterraneo che esplorerà le coste e le capitali culturali dell’Europa meridionale. Per tutta l'estate, la nave effettuerà viaggi in Italia, Croazia, Grecia, Francia e Spagna, con scali a Valencia e Monte Carlo. La nave sarà varata durante uno scalo notturno a Monte Carlo nell'ambito della crociera dell'8 luglio in partenza da Barcellona. Gli ospiti avranno inoltre la possibilità di combinare determinate partenze in cinque viaggi prolungati, tra cui due itinerari di 34 notti progettati con cura senza porti ripetuti.

A settembre, la Crystal Grace salperà da Lisbona in direzione ovest, passando per le Azzorre, per raggiungere Halifax e New York, dando così il via a una serie di viaggi autunnali nel New England e nel Canada orientale, che includeranno Québec City e Charlottetown. Gli itinerari di novembre includono partenze per le Bermuda e i Caraibi da Fort Lauderdale, con scali ad Antigua, St. Lucia, Aruba e Barbados.

Il programma della Crystal Symphony

Dopo la World Cruise 2028, Treasures of the Tides, la Crystal Symphony inizierà le operazioni estive nelle Americhe partendo il 10 giugno da Fort Lauderdale, con un transito nel Canale di Panama e scali a Cartagena, Puerto Caldera, San Juan del Sur e Puerto Vallarta, prima di navigare lungo la costa californiana fino a San Diego e San Francisco.

La nave trascorrerà quindi i mesi estivi di punta in Alaska e nella Columbia Britannica, con diverse partenze da Vancouver e Seward e scali a Ketchikan, Juneau, Skagway, Sitka e Wrangell, oltre a crociere panoramiche lungo il ghiacciaio Hubbard. La stagione prevede anche due viaggi combinati. Alla fine di settembre, la nave attraverserà la linea internazionale del cambio di data per raggiungere il Giappone, dando così il via a una serie di viaggi in Giappone e Corea del Sud con scali in porti come Tokyo, Osaka, Nagasaki, Busan e Kanazawa.

Itinerari previsti per la Crystal Serenity

La Crystal Serenity inizierà la sua stagione estiva in Europa il 5 maggio, navigando dalla penisola iberica verso il Mediterraneo con scali a Cadice, Valencia, Montecarlo, Livorno, Civitavecchia, La Valletta e il Pireo. Si dirigerà poi a nord verso le isole britanniche e la Norvegia, compiendo un Grand Journey oltre il Circolo Polare Artico fino a Honningsvag, per poi proseguire verso l'Islanda, la Groenlandia e le Isole Faroe, con scali consecutivi a Reykjavík, Oslo, Copenaghen e Stoccolma e due crociere combinate disponibili. Le crociere di fine estate e inizio autunno toccheranno i porti storici dell’Europa settentrionale, prima che la nave torni a sud attraversando l’Europa occidentale e il Mediterraneo con scali a La Goulette, Cagliari, Ajaccio, Marsiglia, Palamós e Barcellona. La stagione si conclude con una traversata transatlantica e ulteriori navigazioni in climi più caldi.