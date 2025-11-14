TTG Italia
Italian Exhibition Group

Crystal Grace, la prima nuova nave Crystal Cruises

Si chiamerà Crystal Grace la prima delle tre nuove navi Crystal che debutteranno dal 2028 al 2032. La Crystal Grace avrà una capacità di 650 passeggeri in doppia occupazione. I ristoranti a bordo includeranno Beefbar e Umi Uma di Nobu.

Il debutto per la crociera inaugurale è previsto per l’11 giugno 2028.

Le attuali navi di Crystal, Serenity e Symphony, hanno debuttato rispettivamente nel 2003 e nel 1995. Entrambe le navi sono state sottoposte a importanti lavori di ristrutturazione sotto la guida del nuovo proprietario A&K Travel Group e sono rientrate in servizio nel 2023.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana