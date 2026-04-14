LA ROQQA lancia l’esperienza nell’Orto Giusto

Restituire. Ai territori, alle comunità locali, ai progetti solidali. È una delle esigenze nuove dei viaggiatori di lusso, e ad incontrarla arriva, al LA ROQQA di Porto Ercole, l’Orto Giusto Experience una delle novità della riapertura per l’estate 2026.

L’hotel del gruppo Miramis ha, infatti, avviato una collaborazione con L’Orto Giusto, progetto di agricoltura sociale che sostiene l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e che da quest’anno si trova all’Agriturismo La Parrina. Oltre ai prodotti, LA ROQQA offre agli ospiti di vivere una speciale experience: una visita guidata dell'orto insieme ai coltivatori e ai volontari, che comprende la raccolta degli ortaggi di stagione e un pranzo campestre, davvero farm-to-table, preparato con il forno tradizionale in loco e curato dallo chef Francesco Ferretti.

Oltra a questa novità, con la riapertura LA ROQQA presenta una serie di nuove suite. Fiore all’occhiello della stagione è la Caravaggio Penthouse al quinto piano, il punto più alto dell’hotel: tre camere indipendenti, tutte con terrazzo e bathtub, prenotabili insieme o separatamente. La suite si apre su un terrazzo solarium su più livelli con vista a 360 gradi su Porto Ercole e la natura che la circonda. L’evoluzione dell’offerta prosegue con tre nuove suite vista mare pensate per garantire maggiore spazio e comfort anche alle famiglie: le Ercoletto Junior Suite Sea View Balcony.

Fra le altre experience disponibili per l’estate 2026, il Taste & Bloom in Maremma, un picnic curato immerso nei paesaggi della Maremma, la Giannutri Experience, che permette di raggiungere una delle isole più incontaminate del Mediterraneo a bordo di imbarcazioni private e la Sailing Experience, con pranzo al faro sull'Isola del Giglio, che unisce il fascino della navigazione privata a un'esperienza gastronomica immersa in uno dei luoghi più iconici e incontaminati dell'arcipelago toscano. Infine a chi desidera un'esperienza notturna LA ROQQA propone la Starlight Swim Experience all'Isola Rossa, dove il bagno sotto il cielo stellato diventa un momento raro di connessione con la natura.