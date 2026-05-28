Going lancia ‘il Pacchetto dei campioni’ alla scoperta dei luoghi leggendari del calcio sudamericano

Un itinerario dedicato al fútbol sudamericano, tra luoghi storici e stadi che hanno segnato la cultura del calcio di tutto il mondo.

Going presenta ‘il Pacchetto dei campioni’, una soluzione di 12 e 9 notti attraverso tre ‘capitali mondiali’ del calcio sudamericano. Le partenze sono previste da ottobre 2026 ad aprile 2027.

Le tre tappe comprendono innanzitutto Rio de Janeiro, con visita dietro le quinte del Maracanã, dove i visitatori possono accedere alla collezione storica, agli spogliatoi, alla zona mista, alla sala stampa e anche al terreno di gioco. A Montevideo, il tour entra nella storia del calcio uruguaiano con la visita allo Stadio Parque Central e allo Stadio Centenario. Si passa poi all’Argentina con Buenos Aires, con visita allo stadio d’esordio di Diego Armando Maradona, l’Estudiantes de La Plata. Il viaggio prosegue a La Boca, tra Caminito, la Vuelta de Rocha e il Museo de la Pasión Boquense, alla scoperta delle radici popolari del quartiere che ha dato origine a una delle rivalità più celebri del calcio mondiale: Boca Juniors contro River Plate.