Cambio di guarda ai vertici dell’Ectaa. Heli Mäki-Fränti è la nuova presidente dell’associazione che rappresenta le agenzie e i tour operator europei per il biennio 2026-2028.

L’elezione è avvenuta nel corso della 132esima riunione semestrale, che si è svolta a Praga.

Mäki-Fränti - che succede a Frank Oostdam - vanta un’ampia esperienza nell’industria dei viaggi. Negli anni in prima linea per il turismo organizzato, ha ricoperto dal 2007 l’incarico di ceo dell’Associazione finlandese degli agenti di viaggi (Smal) e dal 2022 il ruolo di vicepresidente dell’Ectaa, impegnandosi attivamente negli ambiti delle politiche per il settore, del turismo sostenibile e della promozione degli interessi dell’Ue.

“Ectaa svolge un ruolo fondamentale nel rappresentare gli interessi degli agenti di viaggi e dei tour operator in tutta Europa - ha commentato la neo-presidente -. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri membri e partner per rafforzare il nostro settore e garantire un settore turistico resiliente e competitivo in tutta Europa”.

Rinnovato anche il Consiglio direttivo, ora composto da: Marios Kammenos (Grecia), vicepresidente; Jan Van Steen (Belgio), tesoriere; Gabriele Milani (Italia), Pawel Niewiadomski (Polonia), Frank Radstake (Paesi Bassi) e Daniela Stoeva (Bulgaria).