Debutta in Italia il marchio Spark by Hilton a Linate

Aprirà entro la fine dell’anno il primo Spark by Hilton in Italia. Il nuovo brand sbarcherà all’aeroporto di Linate con una struttura da 118 camere situata a soli 500 metri dallo scalo. L’hotel offrirà collegamenti particolarmente comodi sia per i viaggiatori business, sia per i viaggiatori leisure: il terminal sarà raggiungibile in circa 10 minuti a piedi o 5 minuti in auto. Il centro di Milano potrà essere raggiunto in circa 12 minuti grazie alla linea metropolitana M4, mentre la stazione di Milano Centrale dista circa 15-20 minuti in auto.

Spark by Hilton diventerà l’undicesimo marchio Hilton, tra strutture operative e in pipeline, presente in Italia, segnando inoltre il suo ingresso nel segmento premium economy.

“Siamo lieti di portare il brand Spark by Hilton in Italia – dice Alan Mantin, vice president, development, Southern Europe di Hilton -. Si tratta di un traguardo importante per la nostra crescita nel mercato e ci consente di rispondere alla crescente domanda di strutture premium economy. Con i suoi servizi essenziali e affidabili, Spark by Hilton rappresenta una soluzione ideale per i viaggiatori che desiderano ottimizzare il proprio budget senza rinunciare agli standard qualitativi che ci si aspetta da un soggiorno Hilton. Grazie alla sua posizione strategica nei pressi dell’aeroporto di Linate, questo hotel diventerà la nostra decima struttura a Milano, offrendo valore e una base comoda sia per gli ospiti business sia per quelli leisure”.